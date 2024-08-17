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خاص.. صور من جنازة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. صور من جنازة نجل محمود طاهر رئيس السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض موقع “دوت الخليج الرياضي”، لقطات خاصة من مراسم دفن حسن نجل محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق.

جنازة نجل محمود طاهر

وصل جثمان حسن محمود طاهر، ظهر اليوم السبت، إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع.

وشهدت الجنازة، حضور الثنائي خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ومهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

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فارق نجل محمود طاهر، الحياة داخل منزله بأحد الكمبوندات السكنية في القاهرة الجديدة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

يشار إلى إن محمود طاهر قد تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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