نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب رحيل رئيس لجنة التخطيط من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، تقديم استقالته في الفترة الحالية، والرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الكروي في الفترة الأخيرة، بعد عمل دام لخمس سنوات من الضغط والهجوم المتكرر على لجنة التخطيط.

ولم تعلن إدارة النادي الأهلي حتى الآن مصير هذا المنصب من ضم بديل جديد، أو تكليف شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء بإدارة هذا الملف أو تشكيل لجنة جديدة لتسيير عمل لجنة التخطيط.

- أسباب رحيل محسن صالح

وأبدى صالح رغبته في الإبتعاد هذه الفترة عن أي ضغوط جماهيرية وعملية، واتجاهه لأخذ قسط من الراحة بعد 5 سنوات من المجهود المستمر والمتواصل داخل قلعة النادي الأهلي.

ودخل محسن صالح مؤخرا في أزمات متكررة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، بسبب ملف الصفقات الجديدة التي يرغب في ضمها مدرب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحاول إدارة الأهلي في الوقت الحالي، العمل على حسم ملف الصفقات الأجنبية الجديدة بشكل سريع، حيث دخلت في مفاوضات شاقة مع التونسي محمد علي بن رمضان، والمغربي أشرف داري، لتدعيم مختلف المراكز داخل الفارس الأحمر هذا الصيف.

