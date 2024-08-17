نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مايوركا في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:-
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران
الدفاع: كارفخال - ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاليخو - فران جارسيا - روديجر - فيرلاند ميندي - جاكبو
الوسط: بيلنجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس
الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.