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أحمد جودة - القاهرة - رأى مدرب ​ريال مدريد​ ​كارلو أنشيلوتي​ أن الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي "موهبة غير عادية ويجب مساعدته للتأقلم"، وذلك عشية المباراة الأولى لفريقه في ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم ضد مضيفه ريال مايوركا.

أنشيلوتي يفاجئ مبابي بتصريحات مثيرة

وقال الإيطالي إن مبابي المنضم إلى ريال هذا الصيف "اندمج بشكل جيد جدا في غرفة الملابس، إنه جدي جدا، وصل بتواضع وبدأ بشكل جيد للغاية (بتسجيله في أول مباراة له في الكأس السوبر الأوروبية ضد أتالانتا الإيطالي)".

وأضاف اشنيلوتي: "أنا لا أسأل أي لاعب أبدا عن عدد الأهداف التي يجب أن يسجلها. ما أطلبه من جميع اللاعبين هو تقديم كل ما لديهم للفريق... كل شخص لديه صفاته، إن كانت تكتيكية أو فنية، لكن يجب عليه وضعها في خدمة الفريق".