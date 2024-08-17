نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال ديبالا إلى القادسية السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا معلقا، رغم الأنباء الأخيرة التي ظهرت تشير بانتقال باولو ديبالا من صفوف فريق روما الإيطالي إلى القادسية السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن النجم الأرجنتيني لم يوافق على الانتقال إلى صفوف القادسية السعودي حتى الآن، ومازال يفكر في الأمر من جميع الجوانب.

في الوقت ذاته، فقد أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، عن انتقال باولو ديبالا إلى الدوري السعودي، وأوضحت أن الأمور قد حسمت ويتبقى فقط توقيع اللاعب والإعلان الرسمي مم جانب القادسية السعودي.

ويتواجد باولو ديبالا حاليا رفقة معسكر الذئاب، من أجل الاستعداد لخوض المواجهة الأولى في الدوري الإيطالي أمام فريق كالياري على ملعب الأخير.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مستقبل النجم الأرجنتيني، خاصة مع تمسك إدارة فريق القادسية السعودي بالحصول على خدمات اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.