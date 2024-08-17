عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون مساء اليوم في مشوار الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويفتتح أرسنال مباراته في الجولة الأولى من البريمييرليغ بمواجهة ولفرهامبتون على ملعبه في مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي والصراع على الفوز لضمان ضربة بداية قوية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون

وجاء تشكيل نادي أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد

الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينيلي