نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يكشف عن الفرق بين سلوت وكلوب ويؤكد: سعيد بمساعدة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على فوز فريقه أمام نادي ايبسويتش تاون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الليفر بهدفين دون رد في المباراة التي استضافها ملعب بورتمان رود لحساب الجولة الأولى من عمر البريمييرليغ لهذه النسخة.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الثاني وصنع الأول لصديقه جوتا من عمر الشوط الثاني من المباراة.

تعليق محمد صلاح على الفوز في الجولة الأولى ضد إيبسويتش

وقال صلاح في سؤابه إن هُناك إختلاف في دوره في الفريق بين المدربين: "إنه مختلف نوعًا ما، يورغن كان هُنا مُنذ 8 أعوام وقدم كل شيء لديه، الآن مدرب جديد وشكل جديد، أنه مختلف نوعًا ما للجميع".

وأردف: "علينا فقط معرفة أسلوبه والاستمتاع بكرة القدم التي نقدمها."

وأكمل: "تحقيق الإنتصار هو الأهم، أنا سعيد دائمًا لمساعدة الفريق وللتسجيل، هذه المباراة الأولى وآمل أن استمر."

وأتم عن سجله التهديفي في الجولة الافتتاحية: "آمل أن أتمكن من القيام بذلك طوال الموسم، أسعى دائمًا لمساعدة الفريق وانا سعيد دائمًا سواء بالتسجيل أو بالصناعة."