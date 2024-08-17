نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي روسي يكشف حقيقة رحيل ديبالا إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما، حقيقة رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت قد ظهرت تقارير تشير، باقتراب إنضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوف فريق القادسية السعودي، بعد إظهار اهتمام كبير من إدارة النادي السعودي بالحصول على خدمات اللاعب.

وتحدث دي روسي خلال تصريحات صحفية قائلا: "يجب أن أتعامل مع الأمور الدقيقة بطريقة حذرة، عندما تكون مجرد شائعات، لا يمكن للمدرب التعليق على ذلك، أو المفاوضات أو المحادثات".

وأوضح المدرب الإيطالي، أنه لا يفكر خلال الفترة الحالية في مسألة رحيل ديبالا أو بقاءه، فهو ليس جزء من اختصاصات المدير الفني.

واختتم:" لم أكن جزءًا من المناقشات ولدي مباراة مهمة غدًا، لذا لا يمكنني الخوض في ملف رحيل ديبالا".