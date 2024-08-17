هافيرتز يمنح أرسنال التقدم على ولفرهامبتون في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي أرسنال في تسجيل التقدم على حساب نادي ولفرهامبتون وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد ملعب الاتحاد مباراة قوية تجمع بين فريقي أرسنال ونادي ولفرهامبتون لحساب الجولة الأولى من مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

نتيجة الشوط الأول من مباراة أرسنال وولفرهامبتون

وتمكن أرسنال في التقدم في الشوط الأول على حساب ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء من منافسات البريميرليج.

وافتتح كاي هافيرتز التسجيل لصالح الجانرز في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر اللقاء وبمساعدة من بوكايو سكا.

ودخل أبناء ميكيل أرتيتا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد

الهجوم: ساكا - هافيرتز - مارتينيلي