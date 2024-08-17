نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي بيراميدز يضغط على إدارة الفريق للانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالضغط على إدارة النادي برئاسة الكابتن ممدوح عيد، من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير، عن رغبة ثنائي فريق بيراميدز مصطفى فتحي ومحمود صابر في الانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الميركاتو الحالي.

وأوضحت التقارير، أن اللاعبان قد تلقى اتصالا هاتفيا من جانب مسؤولي الابيض لبحث إمكانية التعاقد معهم، الأمر الذي قوبل بالموافقة من جانب لاعبي بيراميدز.

وطالبا مسؤولو نادي الزمالك، من اللاعبان سرعة إنهاء الأمور مع إدارة فريقهم، من أجل الموافقة على رحيلهم إلى صفوف الأبيض.

ويستعد لاعبا الفريق إلى التقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة فريق بيراميدز، من أجل الموافقة على انتقالهم إلى الزمالك، خاصة وأن عقد اللاعبان مازال مستمر رفقة السماوي.