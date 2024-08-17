ماذا قدم سام مرسي في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول؟

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أحمد جودة - القاهرة - شارك قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون، سام مرسي، في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025، حيث واجه فريقه نادي ليفربول في الجولة الأولى من البطولة.

ماذا قدم سام مرسي أمام ليفربول؟

هذه المباراة تعد الأولى لسام مرسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سبق له اللعب في الدرجات الثالثة، الثانية، والأولى في إنجلترا.

نجح مرسي في الصعود مع فريق إيبسويتش تاون إلى البريميرليج، ولكنه لم يبدأ مسيرته في الدوري الممتاز بالشكل المثالي. يُذكر أن مرسي سبق وشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 تحت قيادة المدرب هيكتور كوبر.

في هذه المباراة، خسر إيبسويتش أمام ليفربول بنتيجة 2-0 على ملعبه "بورتمان رود"، حيث التقى محمد صلاح وسام مرسي لأول مرة في إنجلترا. ورغم أداء مرسي، إلا أن تقييمه لم يكن الأفضل بين لاعبي إيبسويتش، حيث حصل على درجة 6.9 من 10.

خلال المباراة، تعرض سام مرسي لشعور بالتعب وسقط على أرض الملعب في الشوط الثاني، لكنه تلقى العلاج واستمر في اللعب حتى نهاية اللقاء.