نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: محمد بن رمضان منتظر حسم الأحمر.. القرار في يد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأعلامي أمير هشام، عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن انتقال النجم التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوف فريق الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الإعلامي أمير هشام، أن محمد بن رمضان ليس لديه أي مشاكل في الانضمام إلى صفوف الأهلي، مشيرا إلى أن الأنباء التي ظهرت تشير برفض بن رمضان الأهلي ليست صحيحة.

ونشر الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "x" معلقا: "الأهلي لدية رغبة مؤكدة من محمد على بن رمضان للانضمام للفريق والتواصل يومي مع اللاعب".

وأكمل حديثه:" ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع النادي المجري ولكن، أولويات المراكز التي تحتاج إلى تدعيم أجنبي قد يعطل صفقة بن رمضان، ومهاجم فلسطيني جديد قد يجعل الأمور أكثر سهولة".

وأكمل: "القرار في يد الأهلي الآن، تفاصيل اكتر وأكثر دقة في حلقة جديدة النهاردة من بلس 90 ان شاء الله، زيادة في التوضيح للبعض، محمد علي بن رمضان جاهز ومنتظر حسم الأهلي بس هي دي الكواليس".