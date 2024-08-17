الزمالك يرتدي الزي البديل الأسود الكامل أمام بلدية المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه باللون الأسود الكامل في مباراته أمام بلدية المحلة، المقرر لها اليوم السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يرتدي الزي البديل الأسود الكامل

يأتي ذلك بسبب ارتداء فريق بلدية المحلة زيه الأساسي باللونين الأبيض والأحمر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.