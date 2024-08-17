حافلة الزمالك تصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي، قبل أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير للفريق القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.