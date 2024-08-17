تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وبطل زنزبار بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة نادي جي كيه يو بطل زنزبار، ونادي بيراميدز في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وبطل زنزبار

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي التقليدي، الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل، ويظهر فريق زنزبار باللون الأحمر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وأحمد زاهر المدير الإداري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

يذكر أن استاد الدفاع الجوي يستضيف مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وبطل زنزبار بعد الاتفاق بين الناديين وموافقة الكاف.