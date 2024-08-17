عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد خالد عبد الغفار وحسن أبو المعاطي وهشام محمد فؤاد ويوسف أحمد حسن وحازم أسامة ومحمد صلاح ذكي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.