نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مودرن سبورت في ليلة الاحتفال بلقب الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة مودرن سبورت التي تنطلق في التاسعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مودرن سبورت
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: عمر كمال وأحمد عابدين وخالد عبد الفتاح وإسلام عبد الله.
خط الوسط: يوسف عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ويوسف جمال وأحمد طعيمة ومحمد عبد الله.
خط الهجوم: محمود كهربا.
يجلس على دكة البدلاء: معتز محمد وحازم جمال وأحمد أشرف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمود لبيب ومحمد رأفت وريندورف أدوم وعمر كامل وعلي نادر.