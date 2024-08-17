سافيتش يسجل التعادل لـ الهلال أمام النصر في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الصربي سيرجي سافيتش هدف التعادل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره ومنافسه التقليدي النصر في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

سافيتش يسجل التعادل لـ الهلال أمام النصر

وأحرز الصربي سيرجي سافيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هدف التعادل للزعيم بمرمى بينتو في الدقيقة 55 صنعه له ميتروفيتش وأصبحت النتيجة 1/1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.