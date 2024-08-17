نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والهلال بكأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب المحلي الغالي بعد الفوز الكبير أمام نظيره ومنافسه التقليدي النصر برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 44.

وسجل سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 55 صنع ميتروفيتش.

وعاد ميتروفيتش بالهدف الثاني والثالث في الدقائق 64،69 وسجل مالكوم الهدف الرابع في الدقيقة 72 وانتهت المباراة 4/1.