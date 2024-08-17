نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يرتدي شارة القيادة لأول مرة أمام مودرن سبورت في الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ظهر محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي مرتديا شارة القيادة لأول مرة منذ انضمامه لصفوف المارد الأحمر النادي الأهلي.

وارتدى كهربا الشارة بعد غياب اللاعبين الاساسين من أجل الراحلة عقب حسم الدوري رسميا.



وكان الأهلي قد حسم الدوري رسميا أمام سموحة بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليضمن به النقطة الأخيرة لحسم اللقب.



تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت



حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أحمد عابدين، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، إسلام عبدالله

خط الوسط: أحمد بيومي، مصطفى أبو الخير، يوسف عبدالحفيظ

خط الهجوم: يوسف جمال، محمد عبدالله، كهربا.



يجلس على دكة البدلاء:‏ معتز محمد وحازم جمال وأحمد أشرف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمود لبيب ومحمد رأفت ‏وريندورف أدوم وعمر كامل وعلي نادر.‏