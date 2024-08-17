نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم روما مطلوب في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع الإنجليزي تامي أبراهام نجم روما الإيطالي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي.



وأشار نيكولو شيرا خبير سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن تامي أبراهام يدخل دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري السعودي للانضمام له في الموسم الجديد.



وأكد نيكولو شيرا أن أحد أندية الدوري السعودي أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع تامي أبراهام.



وأوضح نيكولو شيرا أن روما يطلب الحصول على عرض تتراوح قيمته ما بين 20 إلى 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات تامي أبراهام.



وألمح نيكولو شيرا أن أبراهام كان قد انضم إلى روما في صيف 2021 قادمًا من تشيلسي وعقده مستمر مع روما حتى يونيو 2026.



وأفاد نيكولو شيرا بأن قيمة تامي أبراهام السوقية تبلغ 30 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات لاعبي كرة القدم.