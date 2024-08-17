نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يسجل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سجل مودرن سبورت هدفه الثاني في شباك النادي الأهلي وذلك في الدقيقة التاسعة والثمانون من الوقت الأصلي في المباراة.

وكان عبد الكبير الوادي قد سجل هدف التعادل لناديه في الدقيقة 83 قبل أن يفوز مودرن سبورت بريمونتادا قاتلة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 53.



تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي



حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، خالد رضا، طارق طه

وسط: أحمد كباكا، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل

هجوم: علي ياسر