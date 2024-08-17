شيكابالا يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بلدية المحلة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شيكابالا أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتسلم "شيكابالا" الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء.

وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة لفوز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.