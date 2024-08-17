نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مراقب مباراة الزمالك وبلدية المحلة يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مراقب مباراة الزمالك وبلدية المحلة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي يعقب اللقاء.



يأتي ذلك بسبب عدم تواجد عدد كافي من الصحفيين في قاعة المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة.



وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة لفوز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.