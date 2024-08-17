نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نجم الزمالك أمام بلدية المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حازم أسامة لاعب الأبيض، خلال مباراة بلدية المحلة التي أقيمت مساء اليوم السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن حازم أسامة تعرض للإصابة بجرح قطعي في الوجه، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل أرضية الملعب.



وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات من أجل إجراء أشعة للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.



وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.