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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد عقب خوض مباراة بلدية المحلة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل أمام بلدية المحلة في الدوري

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.