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بديل "مفاجأة" لـ خالد بيبو بعد اقتراب رحيله عن منصب مدير الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه لم يتم مناقشة حتى الآن بديل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، الذي تم الاستقرار على رحيله.

بديل "مفاجأة" لـ خالد بيبو بعد اقتراب رحيله عن منصب مدير الكرة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيعقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم البديل".

وأضاف أمير هشام: "الإسم الذي يلقى القبول داخل النادي الأهلي بعد طرحه مؤخرًا واقتحم الترشيحات هو محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق، وفرص محمد شوقي مساعد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، تراجعت بسبب رؤية الغالبية أن دوره فني أكثر من إداري".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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