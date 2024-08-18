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"خطوة أخيرة" قبل انتهاء أزمة أحمد فتوح بعد تدخل من لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدد من أصدقاء أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قاموا بزيارته في محبسه، أبرزهم إمام عاشور لاعب النادي ، والذي حرص على مؤازرته.

أمير هشام: إمام عاشور زار فتوح في محبسه وجلسة من شيكابالا و5 لاعبين بالزمالك مع أهل المتوفي

وتابع هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق أيضًا حرص على زيارة فتوح، بالإضافة إلى محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، الذي لم يتركه على مدار الأيام الماضية".

وأضاف أمير هشام: "حتى الآن هناك بعض من لاعبي الزمالك لم يزوروا اللاعب في محبسه، ومن المفترض أن يكون هناك جلسة غدٍ يحضرها 6 لاعبين من الفريق مع اللاعب على رأسهم شيكابالا قائد الفريق وهشام نصر، مع أهل المتوفي من أجل دفع الدية وانتهاء أزمة القتل الخطأ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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