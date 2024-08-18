نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق ريال مايوركا، اليوم الأحد 18 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتعد تلك هى المواجهة الأولى لفريق ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يرغب الفريق في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – فران.

خط الدفاع: كارفخال – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – فاليخو – فران جارسيا – روديجير – فيرلاند ميندي – جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز.

