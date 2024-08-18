نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مايوركا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بحل فريق ريال مدريد، ضيفا على منافسه فريق ريال مايوركا، اليوم الأحد 18 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري.

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع