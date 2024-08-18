عاجل.. رواية جديدة حول طلب جوندوجان الرحيل عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية، الصادرة صباح اليوم الأثنين، بوجود رواية جديدة خاصة برحيل الدولي الألماني الكاي جوندوجان عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

رواية جديدة حول طلب جوندوجان الرحيل عن برشلونة

وسبق وأن قالت بعض التقارير أن جوندوجان قام بطلب الرحيل عن البلوجرانا، فيما يحاول مجلس الإدارة اقناعه بضوروة البقاء.

ونقلت صحيفة ماركا أن غياب جوندوجان عن مواجهة فالنسيا في افتتاحية الليجا لم يكن بسبب الاصابة كما ادعى البعض وانما بسبب وضعه في الميركاتو ورغبته في الرحيل.

وأضافت أن اللاعب سبق وأن تدرب بشكل طبيعي خلال الأسبوع الماضي، وكان استبعاده من المباراة مفاجئا خاصًة أنه شارك أمام موناكو في نهائي كأس خوان جامبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرحب برحيل جوندوجان كونه يحصل على راتب يتخطى الـ15 مليون يورو وهو ما يسمح بتسجيل أولمو وربما نيكو ويليامز حال نجاح الادارة في ضمه.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن أولمو جعل برشلونة منفتحًا للموافقة على رحيل جوندوجان خاصًة أن الدولي الاسباني سوف يقلل من الدقائق التي يحصل عليها محور السيتي السابق.

وعلى الرغم من الشائعات الخاصة بطلب جوندوجان الرحيل لكن مقربون منه أكدوا أنه لا شيء تغير واللاعب ملتزم بالعقد الذي يربطه ببرشلونة.

