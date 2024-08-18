نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو ينفجر غضبًا في وجه لاعبي النصر: أنتم نائمون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، غضبًا في وجه زملائه في الفريق بعد قبول 4 أهداف في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام الغريم التقليدي الهلال، مساء اليوم السبت 17 أغسطس.

وتلقى العالمي خسارة قاسية بنتيجة (4-1) ليفقد أول ألقابه في الموسم الجديد 2024-2025، وهو مشهد متكرر لما حدث في النسخة الماضية من كأس الدرعية.

وأظهر فيديو عبر حسابات التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس، حالة الغضب الشديدة التي سيطرت على كريستيانو رونالدو بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه زملائه في الفريق، لدرجة دفعت رونالدو نحو الإشارة بيده أن الفريق نائم.

وواصل رونالدو غضبه الكبير بإشارات قاسية تجاه زملائه بعد قبول 4 أهداف في غضون 17 دقيقة فقط.