نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. آينتراخت فرانكفورت يعزز صفوفه بالتعاقد مع نجم ستاد رين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادى آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يشارك ضمن صفوفه المصري الدولي عمر مرموش في الحصول علي خدمات البلجيكي آرثر ثيت مدافع ستاد رين السابق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الألماني عن إتمام التعاقد مع المدافع البلجيكي آرثر ثيت علي سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأجري آرثر ثيت حوارا مع الموقع الرسمي للنادي الألماني، بعد انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

آينتراخت فرانكفورت يضم آرثر ثيت

وقال المدافع البلجيكي "لقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عن المدخل والملعب والجماهير من قبل، خلال بطولة أوروبا، شعرت بالأجواء هنا مع بلجيكا، أخيرًا، أقنعتني المحادثات مع المسؤولين عن ماركوس كروشه".



وأضاف" إنه أمر ملهم ما حققته الجمعية في السنوات الماضية وكيف احتفلت بالنجاح، هذا بالضبط ما أردته أيضًا، تحقيق القيادة والفوز بالألقاب، المشجعون، الملعب، التوقعات كل هذا يتناسب معًا بشكل مثالي".

وانتقل آرثر ثيت إلي صفوف ستاد رين صيف 2022 قادمًا من بولونيا الإيطالي بمقابل 19 مليون يورو.

وبذكر أن المدافع البلجيكي البالغ من العمر 24 عاما كان قريب من الانتقال إلي صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الحالي، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.