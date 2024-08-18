نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجود الأهلي والزمالك.. الاتحاد الدولي يكشف تصنيف الأندية المشاركة في مونديال كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، تصنيف الأندية التسعة المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة لكرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تنظمها هذا العام، جمهورية مصر العربية على صالة المدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق أحداث مونديال الأندية لكرة اليد، يوم 27 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر.

- تصنيف أندية كأس العالم لكرة اليد

ويشارك 9 فرق عالمية في نسخة سوبر جلوب القادمة والتي تتضمن وجود كل من، ماجديبورج الألماني، برشلونة الإسباني، فيسبرم المجري، الأهلي، الزمالك، الخليج السعودي، تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي.

حيث جاء تصنيف الاتحاد الدولي كالتالي:

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني، برشلونة الإسباني، فيسبرم المجري.

التصنيف الثاني: الأهلي، الزمالك، الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي.

ويذكر أن، سيقوم ممثل الأهلي بصفته المضيف، مجموعته مع سحب الفريقين المتبقيين في الوعاء الثاني بعد ذلك، وتأهل في هذا الدور الفائز في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المستوى.