نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسائر لا تنتهي.. كريستيانو رونالدو على أعتاب عقوبة جديدة بسبب الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي النصر السعودي، هزيمة ثقيلة أمام منافسه التقليدي نادي الهلال، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي والتي أقيمت مساء أمس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاحية بطولات الموسم الجديد.

وصاحبت هذه النتيجة، حملة غضب عارمة على نجوم نادي النصر والمدير الفني لويس كاسترو، بجانب الإدارة بسبب ملف التدعيمات ومطالبتهم برحيل كاسترو في الفترة الحالية.

- عقوبة جديدة تقترب من رونالدو

وظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد العالمي، بوجه غاضب وعصبي بعد انهيار فريقه في ربع ساعة واستقبال ثلاثة أهداف متتالية.

حيث هاجم رونالدو نجوم فريقه بشكل واضح أمام الكاميرات متهما الجميع بالتكاسل وعدم الجدية، لتنتهي المباراة ويرفض رونالدو حضور مراسم توزيع الجوائز.

وتنص لوائح وقوانين لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم والخاصة بالمادة 69، معاقبة كل من يمتنع عن استلام الجوائز دون عذر مقبول بالحرمان من الجوائز المخصصة المالية والعينية، وغرامة مقدرة بمبلغ 20.000 ريال "عشرين ألف".

وتأتي هذه العقوبة عقب رفض رونالدو استلام الجائزة والميدالية الفضية، ورفضه أيضًا الصعود لمنصات التتويج في نهائي كأس السوبر السعودي.