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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بلاعبه الجديد خوليان ألفاريز، وقال إنه يتوقع أشياء عظيمة من المهاجم الأرجنتيني.

قال سيميوني في المؤتمر الصحافي: "ألفاريز قد يكون متاحًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه الجديد في الدوري الإسباني أمام فياريال".

وأضاف: "ألفاريز لاعب نتطلع جميعًا لرؤيته وسيساعدنا على التحسن، كان التعاقد معه مفاجئًا جدًا وسريعًا للغاية، وصل منذ فترة قصيرة وتدرب لمدة أربعة أيام لكنه تأقلم بسرعة، لكنني أرى أنه متحمس للغاية، فهو يعرف كيف يتحرك ويفهم إلى أين يتجه؟، سماته مثالية لأتلتيكو".

سيميوني: نحتاج إلى المزيد من الصفقات





ورغم إنفاق أتلتيكو أكثر من 150 مليون يورو في سوق الانتقالات للتعاقد مع ألفاريز، والمدافع الفائز ببطولة أوروبا 2024 مع إسبانيا روبن لو نورماند، وهداف الدوري الإسباني الموسم الماضي ألكسندر سورلوث، فإن سيميوني يرى أن حظوظ فريقه في تحقيق اللقب ضعيفة.

ومع استمرار المفاوضات للتعاقد مع كونور غالاغر، قال سيميوني إن فريقه لا يزال بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين آخرين ليكون منافسًا لريال مدريد الذي فاز بالدوري، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل تعاقده مع كيليان مبابي.

واختتم: "يستهل ريال مدريد الموسم باعتباره الفريق الأفضل، ويجب عليه أن يثبت ذلك باللاعبين الرائعين الذين يمتلكهم، بينما باقي الفرق ستكون خلفه للتنافس ضده، لم ننهي تعاقداتنا بعد، وبصرف النظر عن ذلك، فنحن نحتاج إلى التركيز على مباراة الغد، ورؤية مدى تطور الفريق مباراة تلو الأخرى".

