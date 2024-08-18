نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمود علاء عقب انضمامه لصفوف السويحلي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود علاء، لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا لصفوف السويحلي، رسالة لجماهير النادي الليبي عقب انضمامه للفريق.

وقال محمود علاء في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للفريق الليبي: "سعيد بالانضمام والتواجد في نادي السويحلي الليبي، فريق كبير".

وتابع: "أشكر مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بالفريق على الدعم الكامل، وأكون عند حسن الظن وثقتهم، وبدعم الجمهور نستطيع تقديم موسم جيد يليق بالنادي وجماهيره".

وجدير بالذكر أن محمود علاء، انضم لصفوف الفريق السويحلي الليبي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بالتراضي، قبل نهاية الموسم.

