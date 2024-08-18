نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي بقمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي بعد قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: ايدرسون

‏خط الدفاع: لويس، اكانجي، دياز، جفارديول.

‏خط الوسط: سيلفا، دي بروين، كوفاسيتش.

‏خط الهجوم: سافينيو، هالاند، دوكو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.