نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل "الصخرة" بعد عروض الأندية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية برازيلية عن موقف نادي ريال مدريد بشأن بيع مدافعه إيدير ميليتاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل ميليتاو

وارتبط ميليتاو بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته شبكة "UOL Esporte" البرازيلية، تلقى ريال مدريد عرضًا كبيرًا من أحد أندية الدوري السعودي، دون الكشف اسم النادي.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد رفض عرضًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات ميليتاو.

يُذكر أن عقد ميليتاو مع ريال مدريد يستمر حتى 30 يونيو 2028، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو.

وقد غاب ميليتاو عن معظم مباريات ريال مدريد في الموسم الماضي بسبب إصابته بالرباط الصليبي، لكنه عاد للمشاركة أساسيًا في مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الأسبوع الماضي.