نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نانت الرسمي لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لنادي نانت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تولوز في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نانت وتولوز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: كيلفن أميان، جان شارل كاستيليتو، ناثان زيزي، كوكو.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، توماس، بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: موسيس سيمون، أبلين، كاديويري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- مصطفى محمد، هوجو باربيت، أكاباندي، دوفيرن، نيكولاس بالو، يوهان، دحماني أسوماني، لويس ليروكس، باهريبة جيراسي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نانت ضد تولوز مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports xtra 1HD، بتعليق المعلق نوفل باشي.