نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور جديد بشأن رحيل زيزو عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص، تطورًا جديدًا بشأن ملف مستقبل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك وذلك بعد تلقيه عروضًا خارجية في الأيام الماضية.

زيزو في مقر الزمالك للاجتماع مع لبيب

يتواجد أحمد سيد زيزو بصحبة والده، في مقر نادي الزمالك، بانتظار عقد جلسة حاسمة مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويناقش زيزو ووالده، مسؤولي الزمالك ملف مستقبله وما إذا سيبقى مع الفريق أم سيرحل للاحتراف في أحد الدوريات الخليجية بالموسم المقبل.

وتلقى الزمالك، عرضين رسمين للتعاقد مع زيزو، أحدهما من نادي نيوم السعودي “درجة أولى”، والآخر من العربي القطري.

وشارك زيزو، مؤخرًا، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”، والتي حصل فيها الفراعنة الصغار على المركز الرابع.