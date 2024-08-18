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أحمد جودة - القاهرة - يتوقع المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، رودي فولر، اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير في الفريق خلال الأيام المقبلة، وقبل أن يعلن المدرب يوليان ناغلسمان عن قائمة منتخب "الماكينات" المقبلة.

قال فولر في حديث في تصريحات مع محطة سبورت 1 التليفزيونية، اليوم الأحد: "سيكون ذلك بالتأكيد قبل إعلان القائمة، والذي سيكون في الأسبوع بعد القادم، وبحلول ذلك الوقت سيكون هناك قرار فيما يتعلق بمانويل".

مستقبل نوير مع منتخب ألمانيا.. اقترب الحسم





وأضاف فولر أن نوير نفسه سيصدر أول بيان لأنه يستحق أن يكون له الكلمة الأولى فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك.

ولا يزال مستقبل نوير مع المنتخب الألماني غير واضح بعد خروج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الشهر الماضي، حيث قال في أوائل الشهر الحالي إنه يحتاج للمزيد من المحادثات قبل أن يعلن قراره النهائي.

وخاض حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني 124 مباراة دولية، ولعب في جميع البطولات الكبرى مع منتخب ألمانيا منذ كأس العالم 2010، علمًا بأنه توج مع الفريق بمونديال 2014 في البرازيل.