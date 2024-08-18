هالاند يصل لرقم مميز مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لرقم مميز مع الفريق السماوي بمشاركته في مباراة اليوم ضد تشيلسي، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

هالاند يخوض مباراته الـ100 بقميص مانشستر سيتي

يخوض هالاند، اليوم أمام تشيلسي، مباراته رقم 100 بقميص مانشستر سيتي في جميع البطولات منذ انضمامه في صيف 2022.

وسجل هالاند، أول أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم، في شباك تشيلسي بالدقيقة “18” من عمر المباراة المقامة على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويصل بذلك، هالاند، للهدف رقم 91 مع مانشستر سيتي في مباراته الـ100 بجميع البطولات، بينما قدم 15 تمريرة حاسمة، وحقق جائزة هداف البريميرليج الموسم الماضي.

ويتطلع هالاند، للسيطرة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مبكرًا في ظل المنافسة الشرسة مع مهاجمي الفريق الأخرى.