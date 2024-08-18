نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة النني.. الجزيرة ينتصر على البطائح بكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الجزيرة الإماراتي انتصارًا مهمًا على نظيره البطائح في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، وانتهت المباراة التي جرت على ملعب محمد بن زايد بفوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الجزيرة ينتصر على البطائح بكأس مصرف أبو ظبي

شهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية لفريق الجزيرة، بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية. جاء انتقال النني إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي آرسنال.

افتتح فريق الجزيرة التسجيل عبر رامون ميريز في الدقيقة السادسة، ثم أضاف نيسكينز كيبادو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

في الدقيقة 33، سجل أنتوني أبانج هدف البطائح الوحيد، قبل أن يختتم مامادو كوليبالي أهداف الجزيرة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 64.