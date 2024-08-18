نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقبل اعتذار خالد بيبو ويكلفه بمهمة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في اجتماعها اليوم بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

رحيل خالد بيبو

ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.