النني يحصد جائزة في أول مشاركة مع الجزيرة الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة على جائزة أفضل لاعب في أول ظهور له.

النني أفضل لاعب في مباراة الجزيرة والبطائح

وكان محمد النني قد انضم إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

وشارك محمد النني في فوز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره البطائح في إطار منافسات ذهاب الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد.

وبفضل مستواه المميز خلال مباراة الجزيرة أمام البطائح والتي شارك فيها بشكل أساسي نال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ونشر محمد النني صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من استلامه للجائزة وكتب: "الحمدلله".