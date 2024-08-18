نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق المصري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من عمر صلاح لحراسة المرمى، هشام صلاح، اسلام أبو سليمة، محمود شبانة ، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، عمر الوحش، هاني الطامي كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ناصر ناصر ، بيكالي أوبامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بنجامين بواتينج.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد كباكا، بلال السيد، محمود بسيوني، فرانك آلان، مصطفى ابراهيم، مازن أشرف، عمرو صالح، تراوري، عموري.

