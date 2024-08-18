نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بثنائية أمام تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي، فوزًا مستحقًا على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي

وبدأت أحداث مباراة تشيلسي ومانشسترسيتي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان حتى سجل إيرلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة 19 صنع برناردو سيلفا وحاول تشيلسي التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان السيتي قريب من الهدف الثاني لكنه لم ينجح في ذلك لتألق الدفاع وسانشيز ثم سجل ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 65 لكن تم الغاؤه للتسلل وعاد كوفاسيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 84 وانتهت المباراة 2/0.

ترتيب تشيلسي ومانشسترسيتي

ويحتل المان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالمباراة الأولى بينما يأتي البلوز في المركز 17 دون نقاط حيث خسر أمام السيتي.