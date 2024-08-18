نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند.. المئوية الأولى مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض نجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، مباراته المئوية بقميص حامل لقب "البريميير ليغ" أمام مضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

قال الموقع الرسمى لنادي مانشستر سيتى: "مباراة الليلة تحمل رقم 100 في مشوار هالاند بملعب الاتحاد، حيث خاض 99 مباراة سابقة في مختلف البطولات منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي لعام 2022 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني".

وسجل النجم النرويجي 90 هدفًا بقميص "السيتيزنز" بجميع المسابقات، بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، في إجمالي 7966 دقيقة مشاركة، حسب ترانسفير ماركت.



كما ساهم هالاند في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى فى تاريخه موسم 2022-2023، بعدما حصد الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض مانشستر سيتي أربع مباريات ودية في موسمه التحضيري، شهدت هذه المباريات فوز السيتي على تشيلسي، إلا أنه خسر أمام كل من برشلونة وميلان وسيلتيك، أحرز رفاق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند 12 هدفًا، وفي المقابل تلقت شباكهم 12 هدفًا.