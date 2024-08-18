نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوارديولا يتحدث عن كسر نحسه في غياب رودري أمام تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن كسر تميمة رودري الذي غاب عن لقاء الليلة أمام تشيلسي بسبب عدم الجاهزية.

بدأ مانشستر سيتي، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بفوز مهم على حساب تشيلسي بهدفين نظيفين، على استاد “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز.

جوارديولا: رودري لاعب مهم.. وكوفاتشيتش قدم مستوى رائع أمام تشيلسي

قال جوارديولا في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “كسرنا أرقام عدم الفوز دون رودري، كن حذرًا لأننا دائمًا ما نكسر الأرقام”.

وتابع بيب: “رودري لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، ومن المهم أيضًا أن يكون كوفاتشيتش هنا لأنه لاعب صاحب خبرات، لقدم قدم أداءً رائعًا”.

وأضاف: "لم أتوقع ذلك الأداء ضد تشيلسي. نحن بعيدون عن أفضل ما لدينا، لذا فإن النقاط الثلاث هي الأخبار الجيدة. الخبر السيئ هو أن أمامنا 65 مباراة أخرى".

وواصل: “بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أكون مسؤولًا عن هؤلاء الرجال. أنا محظوظ جدًا، لا أستطيع قول المزيد”.